Будьте в Плюсе

Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян

По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне.
Известия
Например, правительство сейчас рассматривает законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке.
Ведомости
В мае 2021 г. зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что уровень закредитованности населения достиг исторического максимума, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования возникли «пузыри».
Ведомости
Риск опасного увеличения задолженности есть также в ипотеке, поэтому нужно избегать ухудшения стандартов выдачи займов и чрезмерного роста цен.
Ведомости

С чего всё началось

Подули на пузырь: Минэк поспорил с ЦБ о закредитованности россиян

По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.
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