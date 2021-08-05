Apple намерена использовать во всех iPhone систему обнаружения жестоких фото

Мэтью Грин отметил, что система будет работать только на устройствах под управлением iOS, и не будет обращаться к серверам, но специалист считает, что позже возможности контроля будут расширены и начнется слежение за трафиком пользователя.