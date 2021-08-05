В мае 2021 г. зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что уровень закредитованности населения достиг исторического максимума, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования возникли «пузыри».
Мэтью Грин отметил, что система будет работать только на устройствах под управлением iOS, и не будет обращаться к серверам, но специалист считает, что позже возможности контроля будут расширены и начнется слежение за трафиком пользователя.
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