Экономика
ВедомостиМинэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году
Минэкономразвития ждет более явного восстановления в IV квартале. За весь 2020 г. экономика упадет на 5%, но уже в 2021 г. произойдет отскок и ВВП вырастет на 2,8%, рассказал Решетников.
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Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Армия и оружие
Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия 15:27
Хоккей
Сборная России узнала соперников на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира 2021 года.
Петрозаводск говорит вчера в 06:12
Экономика
Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%
Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
В Москве с 25 мая возобновят работу МФЦ
Собянин уточнил, что для успешного похода за документами надо записаться заранее и быть на месте в назначенное время.
Говорит Москва 12:18
Общество
Мурашко: все компенсации медикам были выплачены к 15 мая
К 15 мая все компенсации медперсоналу, работающему с заразившимися коронавирусом COVID-19, были выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 14:51
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Политика
НАТО собралось провести экстренное заседание из-за выхода США из ДОН
В пятницу состоится экстренное заседание Совета НАТО в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу, сообщил альянс.
Взгляд.ру 15:51
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Политика
Сенат США принял закон о запрете размещения акций китайских компаний
Сенат США принял закон, который может помешать некоторым китайским компаниям размещать свои акции на биржах США, если они не будут соблюдать американские нормативы и стандарты аудита, передает Reuters.
Вести.Ru 07:22
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com 12:54
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru 15:49
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
В России отложили военный призыв для выпускников школ
Военный призыв для выпускников школ, которые планируют поступать в вузы, в этом году отложен из-за ситуации с коронавирусом.
FlashNord 08:02
Общество
Билеты в театры и музеи не подорожают
Интерфакс 16:51
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Политика
Госдума отказала в бесплатной раздаче масок и перчаток в коронавирус
Производство медицинских масок Андрей Пронин © ИА REGNUM Депутаты от КПРФ предложили принять поправки, обеспечивающие граждан РФ бесплатными масками и перчатками в условиях пандемии коронавируса.
REGNUM 06:25
Финансы
В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара
В последующие годы курс доллара начнет снижаться. В 2022 году он составит 73,3 рубля, а в 2023 году – 72,1 рубля.
Профиль 16:51
Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости 09:16
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Здоровье
Коронавирусными оказались 70 процентов пневмоний в Ивановской области
Из выявленных больных: 44 – из числа больных ОРВИ и пневмонией, 9 – заразились по контакту, 2 – как не трудно догадаться, приехали из Москвы, личным транспортом.
Кстати.News 05:58
Политика
Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
Известия 10:11
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила о съемках нового проекта «На даче»
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила в своем микроблоге Instagram о том, что она будет участвовать в новом проекте Первого канала «На даче».
Live24 14:51
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40