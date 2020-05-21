Экономика

URA.RuURA.RuВ МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень

Падение ВВП России в 2020 году составит 5%, а реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 3,8%, Такие данные присутствуют в макропрогнозе Министерства экономического развития РФ. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, быстрого восстановления экономики ожидать не стоит.
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