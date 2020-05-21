Экономика
URA.RuВ МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень
Падение ВВП России в 2020 году составит 5%, а реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 3,8%, Такие данные присутствуют в макропрогнозе Министерства экономического развития РФ. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, быстрого восстановления экономики ожидать не стоит.
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Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Автоновости дня вчера в 07:47
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Политика
В США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
США выйдет из Договора по открытому небу через шесть месяцев, однако Вашингтон готов пересмотреть своё решение, если РФ "вернется к соблюдению" соглашения.
Life.ru 15:05
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Происшествия
Взрыв газового баллона разрушил частный дом в ЕАО
В поселке Приамурский Еврейской автономной области (ЕАО) спасатели ведут разбор завалов разрушенного взрывом газового баллона частного дома.
Вести.Ru 18:55
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре населения России
Москва, 21 мая 2020, 12:48 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM 05:48
Политика
Владимир Путин предложил обязать школы прививать детям патриотизм
Президент внес в Госдуму законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании».
Эхо Москвы 19:08
Общество
Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Здоровье
Вахтовик снова привёз коронавирус в Магадан
В Магадане зафиксирован завезённый случай коронавируса, сотрудник одной из организаций проигнорировал режим самоизоляции, – сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании Правительства Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма 19:10
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России
Безработица в России по итогам текущего года вырастет до 5,7%, что станет максимумом с 2011 года, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на 2020-2023 годы.
РИА Новости 16:08
Футбол
Ананидзе может продолжить карьеру в тбилисском «Динамо»
Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры.
Евро-футбол.ру 17:12
Авто
В Volvo ограничили максимальную скорость автомобилей
Как сообщает пресс-служба «Volvo Cars», каждая машина Volvo теперь имеет специальный «ключ безопасности», который позволяет владельцу дополнительно ограничивать максимальную скорость, к примеру, перед тем, как отдавать свой авто другим членам семьи или начинающим водителям.
Тарантас Ньюс вчера в 12:51
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM 08:11
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Здоровье
В Амурской области рост случаев коронавируса объяснили праздниками
В Амурской области на 21 мая подтверждены 277 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
RuNews24.ru 01:34
Путешествия
Туристический сезон в Греции начнется с 15 июня
Открытие туристического сезона в Греции ожидается 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр государства Кириакос Мицотакис.
NewInform вчера в 12:03
Политика
Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
Известия 10:11
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам
Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад 12:19
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московские власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Происшествия
В Долинске выявлены нарушения при выплатах врачам на 415 тысяч рублей
Установлено, что вопреки законодательству 14-ти сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тысяч рублей в связи с отсутствием у них специального образования.
Сахалин.Инфо 18:38
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Футбол
Геннадий Орлов: «Говорят, дагестанцы сами виноваты. Это верно. Но почему у них не было медобеспечения?»
Интервью экс-тренера «Анжи» Гаджи Гаджиева Нужно говорить правду про Дагестан — Исполком РФС принял верное решение — сезон надо доигрывать, — уверен Орлов.
Спорт-Экспресс 13:00
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 10:06
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи
На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru 11:20
Общество
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08