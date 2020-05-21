Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМинэкономразвития спрогнозировало падение ВВП России на 5%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2020 года упадет на 5%. Такой уточненный прогноз правительству РФ предоставило Минэкономразвития, сообщил 21 мая на брифинге глава ведомства Максим Решетников. «Оценка темпов роста экономики за 2020 год — на уровне минус 5%», — сказал министр.
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В Минэкономразвития рассказали, когда российская экономика вернется к докризисному уровню

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Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень

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Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
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Президент России Владимир Путин заявил о поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в случае его участия в выборах главы региона, которые запланированы на сентябрь 2020 года.
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Ситуация с развитием коронавируса в России остается сильно непредсказуемой.
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Оценена опасность излучения от смартфона

Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения насчет его опасности нет.
Lenta.ru 21:16
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Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
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Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Общество

Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми

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В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc приобрела ее за 800 миллионов евро.
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Крушение SSJ 100 потребовало паузы

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать" мумию Владимира Ленина.
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Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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