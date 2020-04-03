Энергетика

iReactoriReactorМинэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+ 6 апреля

Встречу ОПЕК по стабилизации цен на нефть планируется провести 6 апреля, заявили в Министерстве энергетики Азербайджана. Представители ведомства дали комментарий российскому изданию РИА Новости.
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Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

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Источник: ОПЕК пригласит нефтяного регулятора США для участия в переговорах 6 апреля

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Газета.Ru03:10

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Интерфакс03:09

Встречу ОПЕК+ планируют провести 6 апреля

Комсомольская правда04:13
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