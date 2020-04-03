Энергетика
iReactorМинэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+ 6 апреля
Встречу ОПЕК по стабилизации цен на нефть планируется провести 6 апреля, заявили в Министерстве энергетики Азербайджана. Представители ведомства дали комментарий российскому изданию РИА Новости.
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Эксперт оценил судьбу нефтяного рынка на фоне коронавируса: «Впереди потрясения»
Московский Комсомолец11:33
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Комментарии
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