Энергетика

iReactoriReactorМинэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+ 6 апреля

Встречу ОПЕК по стабилизации цен на нефть планируется провести 6 апреля, заявили в Министерстве энергетики Азербайджана. Представители ведомства дали комментарий российскому изданию РИА Новости.
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