Энергетика

Народные новостиНародные новостиМинэнерго Азербайджана анонсировало встречу в формате ОПЕК+ 9 апреля

Встреча министров энергетики стран-участниц формата ОПЕК+ состоится в пятницу, 9 апреля. Ее проведут по системе видеоконференции, подтверждает пресс-секретарь профильного ведомства Азербайджана Замина Алиева.
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Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу в формате ОПЕК+ 9 апреля

Народные новостивчера в 13:57

Эксперт оценил судьбу нефтяного рынка на фоне коронавируса: «Впереди потрясения»

Московский Комсомолец03 апреля в 11:33

В Баку назвали дату первой встречи министров ОПЕК+ после развала сделки

РБК03 апреля в 03:14

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

Коммерсантъ03 апреля в 04:27

Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+

Ведомости03 апреля в 03:12

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Интерфакс03 апреля в 03:09

Источник: ОПЕК пригласит нефтяного регулятора США для участия в переговорах 6 апреля

ТАСС03 апреля в 03:42
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Экономика

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В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
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В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
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Названы 6 регионов России без коронавируса

В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:55
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Свыше 200 пациентов с коронавирусом лечится в Коммунарке

Ранее Проценко заявил о своем удивлении от возраста пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
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Общество

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Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, поскольку через нее проехало огромное число людей или москвичей, побывавших за границей.
Эхо Москвы 02:00
Общество

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Здоровье

Владимир Уйба обратился к жителям Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям Коми в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество

Московским бездомным дополнительно закупят еду

Московский департамент соцзащиты населения выделил дополнительные средства на закупку еды для бездомных. Об этом сообщает сайт мэра столицы.
Российская газета 09:55
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
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Карпин показал новорожденную пятую дочь

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал видео с новорожденной дочкой. Она появилась на свет на этой неделе.
Бомбардир.ру 09:49
Общество

Из каких стран завезли коронавирус в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
МонаВиста вчера в 11:30
Армия и оружие

АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы

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РИА Новости 10:32
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Кэти Перри и Орландо Блум рассекретили пол будущего ребенка

Почти сразу Кэти сообщила фанатам о том, что готовится стать матерью. А накануне сообщила и пол будущего ребенка.
7Дней.ру вчера в 18:32
Здоровье

В Перми объявили карантин в инфекционной больнице, где у врачей подозревают коронавирус

Пермскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин, у пятерых врачей подозревают коронавирус.
ТАСС 09:57
Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
Газета.Ru 07:41
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия 10:47
Общество

В Югре продлен режим самоизоляции до 1 мая

«Режим повышенной готовности продлён до особого решения, режим обязательной самоизоляции граждан – до 1 мая», – сказала глава региона.
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Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

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Газета.Ru 03:36
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Шведский телеканал опроверг утверждения министра об атаке «российских троллей»

Запустила эту дискуссию жительница Стокгольма Катарина Холбринк, которая называет себя "самой обыкновенной шведской бабушкой, которая боится излучения".
ТАСС 09:29
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На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

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Около 26 тысяч россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

«26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Парламентская газета 09:58
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02 апреля в 06:34
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Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире «Россия 1».
RT на русском 11:10
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