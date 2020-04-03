Энергетика
Народные новостиМинэнерго Азербайджана анонсировало встречу в формате ОПЕК+ 9 апреля
Встреча министров энергетики стран-участниц формата ОПЕК+ состоится в пятницу, 9 апреля. Ее проведут по системе видеоконференции, подтверждает пресс-секретарь профильного ведомства Азербайджана Замина Алиева.
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Эксперт оценил судьбу нефтяного рынка на фоне коронавируса: «Впереди потрясения»
Московский Комсомолец03 апреля в 11:33
Источник: ОПЕК пригласит нефтяного регулятора США для участия в переговорах 6 апреля
ТАСС03 апреля в 03:42
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АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы
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