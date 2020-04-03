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Энергетика Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".