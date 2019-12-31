Энергетика

РБКРБКМинэнерго Белоруссии назвало стоимость газа из России на два месяца

Ранее президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что при интеграции с Россией стране не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель.
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Цена поставок российского газа для Белоруссии в январе-феврале текущего года сохранится на уровне 2019 года и составит $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом 3 января изданию БелТА
 рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
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