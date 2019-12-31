с чего всё началось

Ранее президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что при интеграции с Россией стране не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель.

Минэнерго Белоруссии назвало стоимость газа из России на два месяца

Армия и оружие Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.

Экономика Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые соглашения.

Общество Синоптики предсказали аномальную погоду в январе В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".

Хоккей Торпедо — Трактор 1:3 (1-й перерыв) Клуб из Челябинска за восемь минут забросил три шайбы и получил большой штраф. Уже на 20-й секунде гол забил Лукаш Седлак.

Политика Депутат Рады рассказал о радовавшихся нацистам советских евреях Тысячи украинских евреев во время Второй мировой войны радовались приходу нацистов, в которых видели спасение от советского режима.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Интернет Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.

Финансы В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.