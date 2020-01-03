с чего всё началось

Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года. Об этом сообщает информационное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году

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