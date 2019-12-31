с чего всё началось

Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года. Об этом сообщает информационное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году

Общество СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Политика Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).

Интернет Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.