Энергетика
КоммерсантъМинэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики. Ранее сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Минск задолжал компании более $165 млн. «Газпром» готов вести с Минском переговоры о новой цене на газ только после оплаты долга.
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с чего всё началось
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.РИА Новости08:26
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