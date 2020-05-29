"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

с чего всё началось

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики. Ранее сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Минск задолжал компании более $165 млн. «Газпром» готов вести с Минском переговоры о новой цене на газ только после оплаты долга.

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

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