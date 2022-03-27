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Минэнерго Болгарии: требований об оплате поставок газа РФ в рублях в Болгарию не поступало

Официальных требований об оплате поставок российского газа в рублях в Болгарию не поступало.
ТАСС
"Подобного требования официально не поступало ни в компанию "Булгаргаз", ни в "Булгартрансгаз", ни в министерство энергетики, ни в Болгарский энергетический холдинг", - сказал Николов.
Газета.Ru
По словам Николова, если Европейский союз (ЕС) примет решение не принимать оплату в рублях, Болгария будет вынуждена выполнять коллективное решение, поэтому уже рассматривает возможность поставок сжиженного газа из Египта, Ливии, США.
Lenta.ru
23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будет переведен в рубли.
Газета.Ru

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