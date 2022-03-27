По словам Николова, если Европейский союз (ЕС) примет решение не принимать оплату в рублях, Болгария будет вынуждена выполнять коллективное решение, поэтому уже рассматривает возможность поставок сжиженного газа из Египта, Ливии, США.
23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будет переведен в рубли.
Разумеется, если прибавки пенсий и зарплат превысят уровень инфляции, можно добиться не только сохранения реальных доходов граждан на нынешнем уровне, но и их увеличения, что будет способствовать стабилизации социально экономической ситуации в стране.