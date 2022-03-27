Также министр подчеркнул, что Болгария ведет переговоры с различными поставщиками сжижженного газа, например, с Египтом, Ливией и США, и тем самым готовится к возможному прекращению поставок из России.
23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будет переведен в рубли.
Специалисты профильного интернет-портала ithome.com сообщают, что китайский графический ускоритель Fenghua No.1, разработанный компанией Xindong Technology и Innosilicon успешно прошел сертификацию на соответствие требования операционной системы Tongxin UOS, которую заказали у Tongxin правительство КНР.
«Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в ходе переговоров по телефону договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле», — приводит сообщение РИА Новости.