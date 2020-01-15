Энергетика

Журналистская правдаЖурналистская правдаМинэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев рассказал о поступившем в адрес ведомства запросе со стороны белорусского концерна «Белнефтехим», который касается вопроса поставок нефти. Он также добавил, что до 20 января ожидается визит делегации Белоруссии в рамках обсуждения этого вопроса.
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с чего всё началось

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти

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