с чего всё началось

Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев рассказал о поступившем в адрес ведомства запросе со стороны белорусского концерна «Белнефтехим», который касается вопроса поставок нефти. Он также добавил, что до 20 января ожидается визит делегации Белоруссии в рамках обсуждения этого вопроса.

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.

Политика Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл поправок в основной закон.

Политика Путин не исключил дополнительные поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию, кроме тех, которые были анонсированы во время послания Федеральному собранию 15 января.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Политика Медведев попрощался со своим правительством Бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за «большую работу», отметив, что удалось сделать многое.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Общество Авербух отверг обвинения Рудковской в нарушении авторских прав Олимпийский призёр по фигурному катанию хореограф Илья Авербух отверг обвинения продюсера Яны Рудковской в нарушении авторских прав при использовании музыкальной композиции певца Димы Билана в своём ледовом шоу.

Музыка «Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.