Энергетика
Журналистская правдаМинэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев рассказал о поступившем в адрес ведомства запросе со стороны белорусского концерна «Белнефтехим», который касается вопроса поставок нефти. Он также добавил, что до 20 января ожидается визит делегации Белоруссии в рамках обсуждения этого вопроса.
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с чего всё началось
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.РИА Новостивчера в 01:00
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Казахстан намерен обсудить с Минском поставки нефти в Белоруссию до 20 января
Эхо Москвывчера в 03:00
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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