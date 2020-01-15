с чего всё началось

На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Происшествия Суд Москвы арестовал активистку «Левого сопротивления» Мещанский суд Москвы арестовал на активистку движения «Левое сопротивление» Дарью Полюдову, которой вменяются призывы к сепаратизму и терроризму.

Политика Рада приняла закон об обучении на госязыке Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации и направил его на доработку.

Футбол Соболев согласовал контракт с ЦСКА Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.

Политика Гончарук объяснил появление аудиозаписи с критикой Зеленского в сети Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил появление аудиозаписи с критикой президента страны Владимира Зеленского, по его словам, против главы государства и правительства выступает много людей.

Фигурное катание Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.

Происшествия Воспитанницы российского приюта пожаловались на домогательства учителя Издание «Казанский репортер» сообщило, что мать одной из девочек потребовала возбудить уголовное дело после того, как дочь пожаловалась ей на домогательства, однако при этом воспитанница упоминала учителя труда.