Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКазахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
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с чего всё началось

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новостивчера в 01:00

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Казахстан проведет переговоры с Белоруссией о поставках нефти

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Казахстан ответил на просьбу Белоруссии поставить нефть взамен российской

РБКвчера в 02:22

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Газета.Ruвчера в 08:56

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RT на русскомвчера в 01:04

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

РИА Новостивчера в 01:00
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Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти

КП - Беларусьвчера в 03:14
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BFM.ru вчера в 10:43
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RT на русском 11:05
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Путин пообещал не менять две первые главы Конституции

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Государственный деятель Казахстана, министр энергетики Республики Казахстан.
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