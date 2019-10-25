Экономика
REGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
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Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с РФ, поскольку транзит казахстанской нефти, если это будет возможно, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию РФ. Думаю, договоримся.
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
Политика
Французский дипломат: РФ снова стала мировой державой
Россия снова стала мировой державой, в том числе благодаря действиям по отстаиванию суверенитета стран.
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Политика
Путин не планирует встречу с Бутиной
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Общество
Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка
Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
Футбол
Ибрагимович повторил жест Симеоне
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Политика
Песков: прошение о помиловании Берга будет рассмотрено
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга будет рассмотрено.
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
Происшествия
Сотрудник саровского ядерного центра получил срок за майнинг
Саровский городской суд приговорил к 3 годам и 3 месяцам колонии сотрудника федерального ядерного центра за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Политика
Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава СПЧ
В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья.
Политика
Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет
"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
Здоровье
Более 500 человек примут участие в первом международном форуме волонтеров-медиков в Иванове
На следующей неделе в областном центре пройдет первый международный форум волонтеров-медиков.
Общество
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Общество
Некоторым женщинам в России Госдума сократила рабочую неделю
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие сокращенный рабочий день для части женщин.
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 25 октября повысился на 0.06%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 25 октября повысился на 0.06% (+0.0007) до $1.1112 с $1.1131 предыдущего закрытия.