Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с РФ, поскольку транзит казахстанской нефти, если это будет возможно, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию РФ. Думаю, договоримся.

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.

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Политика Песков: прошение о помиловании Берга будет рассмотрено Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга будет рассмотрено.

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Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

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