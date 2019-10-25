Экономика

REGNUMREGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
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Александр Лукашенко
Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с РФ, поскольку транзит казахстанской нефти, если это будет возможно, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию РФ. Думаю, договоримся.
— Александр ЛукашенкоВзгляд.ру 02:55

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