Экономика
REGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
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Минэнерго Казахстана: параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы
Московский Комсомолец00:11
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Политика
Вице-премьер Украины: «Европа всегда переоценивала Россию»
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Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
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Доходы «Яндекса» растут быстрее прогнозов компании
Медленнее всего растет основной бизнес «Яндекса» – размещение рекламы. Эти доходы увеличилось на 21% до 31,2 млрд руб.
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Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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Здоровье
Медведев снял возрастные ограничения для программы «Земский доктор»
В ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил снять возрастные ограничения для участников программы.
Интерфакс - Россия 06:33
Происшествия
Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР
Все 39 человек, тела которых были в среду обнаружены в прицепе грузовика в Эссексе, по оценкам британской полиции, были гражданами Китая.
ТАСС вчера в 07:24
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Ориентирован проект на то, чтобы помочь обществу находить баланс с технологиями.
Актуальные Новости вчера в 03:03
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Экономика
Россия попросила подогнать рейтинг Doing Business под себя
Место России в мировом рейтинге Doing Business должно быть выше, чем нынешнее 28-е, мешает этому несовершенство методологии подсчета.
Lenta.ru вчера в 13:00
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Армия и оружие
Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД
Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.
Известия 05:55
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Авто
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SpeedMe вчера в 00:58
Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
Одна из заявок уже рассмотрена, а вторая находится в Датском энергетическом агентстве (DEA).
ГЛАС.RU 22 октября в 12:10
Путешествия
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РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
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Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Picsnews.net 04:55
Политика
Лавров: Москва ценит позицию Осло по итогам Второй мировой войны
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с норвежским коллегой Ине Эриксен Сёрейде заявил, что Россия ценит позицию Норвегии, которая отстаивает итоги Второй мировой войны.
RT на русском 06:29
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Армия и оружие
Два военных корабля НАТО вошли в грузинский порт Батуми
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