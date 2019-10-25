Экономика

REGNUMREGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
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«Транснефть» пока не получала обращений от Белоруссии и Казахстана по транзиту нефти

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Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти

Газета.Ru04:11
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Два военных корабля НАТО вошли в грузинский порт Батуми

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