Экономика

REGNUMREGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
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