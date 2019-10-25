Экономика
REGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
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Минэнерго Казахстана: параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы
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