Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Общество Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.

Общество ФСБ сможет отключать связь со странами из-за телефонного терроризма Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, основное предложение группы – обязать операторов блокировать трафик в направлении определённой страны, с которой поступят звонки с ложными сообщениями о минировании.

Происшествия В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

Хоккей Определен состав сборной России на Кубок Карьяла Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла.

Политика Песков оценил слова о долге Трампа перед Путиным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ США о том, что американский лидер Дональд Трамп в долгу у президента России Владимира Путина.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Шоу-бизнес Певица Адель похудела до размера XS Видно, что Адель очень сильно похудела, и теперь с легкостью влезет в одежду размера XS.

Общество Роскомнадзор опубликовал безумную «экспертизу» творчества Егора Крида Журналисты обратили внимание на очень странный, переполненный антинаучными отсылками документ, опубликованный на официальном сайте РКН.

Происшествия Фигуранта «московского» дела Самариддина Раджабова заподозрили в угрозе применения насилия к четырем полицейским Расследование в отношении Раджабова началось после того, как на акции протеста 27-го июля он бросил бутылку в сторону полицейских.

Общество Опубликован рейтинг богатейших женщин России Mossovetinfo.ru – Очередной рейтинг самых богатых женщин России опубликован Forbes.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11 Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.

Футбол Гвардиола назвал сроки восстановления Зинченко На восстановление игрока уйдет четыре или пять недель, — сказал Гвардиола.

Общество «Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь побороть коррупцию Руководство компании «Нафтогаз Украины» направило президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой «оказать любую возможную поддержку в борьбе с серьезными проявлениями коррупции».

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Общество В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.

Авто Toyota привезла в Россию роскошную версию минивэна Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.

Технологии Миллионы пользователей Android скачали 42 приложения с вирусами В магазине Google Play нашли 42 приложения, которые ставят под угрозу безопасность гаджетов.

Шоу-бизнес Рита Дакота сделала татуировку в честь дочери Мии Рита Дакота сделала еще одну татуировку, и на этот раз она посвящена ее дочери Мии. По словам певицы, эскиз татуировки она сделала сама.