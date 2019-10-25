Экономика
REGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
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Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с РФ, поскольку транзит казахстанской нефти, если это будет возможно, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию РФ. Думаю, договоримся.
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Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Политика
Небензя призвал Запад помочь Сирии, а не «поучать других»
Западу следует помочь в стабилизации обстановки в Сирии, считает постпред России при ООН Василий Небензя.
Московский Комсомолец 03:58
Политика
В МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции
Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают подвергаться дискриминационному отношению со стороны властей страны, участились случаи неоправданно затянутых проверок журналистов в поездках внутри ЕС, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
РИА Новости 04:25
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Здоровье
В Зауралье отчитались о резком снижении рождаемости
С начала года численность населения сократилась почти на 4,5 тысячи человек, в том числе за счет естественной убыли — на 79,5%, миграционной убыли — на 20,5%. При этом миграционная убыль в Зауралье в 2019 году сократилась в несколько раз: с 3,1 тысячи человек в 2018 году до 921 человека в 2019 году.
URA.Ru 22 октября в 06:44
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 04:30
Общество
Россияне стали больше тратить на штрафы
Отмечается, что "средний чек" владельца автомобиля увеличился на 22%, при этом расходы включают в себя штрафы, техобслуживание, покупку бензина, а также услуги мойки и шиномонтажа.
Газета.Ru 02:21
Футбол
Ибрагимович повторил жест Симеоне
Матч ТВ 03:58
Происшествия
Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области
РИА Новости вчера в 10:24
Экономика
Должникам сохранят прожиточный минимум
Правительству советуют создать законопроект, исходя из которого за каждым должником — несмотря на размер его задолженности перед банком — будет сохранена сумма прожиточного минимума.
Телеканал 360° вчера в 20:29
Технологии
Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение).
РБК 01:30
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
Вечерняя Москва 02:54
Здоровье
Новосибирские кардиохирурги выполнили пятую в мире «слепую» операцию
Уникальную операцию для лечения ишемической болезни сердца выполнили кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина.
Российская газета 03:53
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
Российская газета 00:45
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Футбол
Украинец Яремчук не жалеет о скандальных высказываниях про сборную России: «Мое мнение не меняется»
За день до матча украинцев российская сборная тоже досрочно отобралась на чемпионат Европы, а ее главный тренер Станислав Черчесов заявил, что главной задачей сборной России является победа на чемпионате Европы.
Sport24.ru 03:56
Шоу-бизнес
Яна Рудковская вывезла сына в Париж на заработки
Шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской по прозвищу Гном Гномыч уже не первый год трудится как взрослый мужчина.
Millionaire.ru 04:20
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Коммерсантъ вчера в 22:26
Футбол
Николя Пепе первым за 6 лет сделал дубль в матче ЛЕ, забив со штрафных
Ивуариец стал первым за 6 лет игроком, забившим во встрече турнира два гола прямыми ударами со штрафных.
Sports.ru вчера в 21:18
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии
Дрессировщик цирка Руслан Солодюк, на которого во время выступления в Олонце напал медведь, рассказал о причине произошедшего.
РИА Новости вчера в 08:33
Единоборства
Дагестанцы ожидали Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 05:12
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Футбол
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Lenta.ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40