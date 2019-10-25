Экономика

REGNUMREGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

«Транснефть» пока не получала обращений от Белоруссии и Казахстана по транзиту нефти

ТАСС03:09

Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти

RT на русском02:20

Параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы - Минэнерго Казахстана

ПРАЙМ00:00

Белоруссия и Казахстан согласовали параметры сделки по поставкам нефти

РБК02:27

Минэнерго Казахстана: параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы

Московский Комсомолец00:11

Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти

Коммерсантъ01:21

Белоруссия и Казахстан согласовали новые условия поставки нефти

Известия02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 12:57, Вашингтон
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Политика

Небензя призвал Запад не советовать России, как действовать в Сирии

Со слов постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в Москве предлагают Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, не давая при этом лишних рекомендаций, пишет ТАСС.
Инфорос 06:36
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Шоу-бизнес

Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра

Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
Wday.ru 08:36
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Хоккей

«Магнитка» одержала третью победу подряд без пропущенных шайб

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ильи Воробьёва. «Магнитка» одержала третью победу подряд, не пропустив ни одной шайбы.
Чемпионат 12:22
Происшествия

Солдат застрелил 8 сослуживцев в Забайкальском крае

Телеканал 360° 08:13
Здоровье

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 23 октября в 02:44
Происшествия

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот после родов

Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Политика

Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил кабмину сократить расходы на содержание чиновников в проекте государственного бюджета на 2020 год.
Политика Сегодня 10:17
Футбол

Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

Спорт-Экспресс 08:59
Футбол

Кьеллини сравнил Роналду с гиеной

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду.
Sport.ru 10:59
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк поддержали больные онкологией

На странице в Instagram, посвященной поддержке звезды «Моей прекрасной няни», опубликована фотография.
RuNews24.ru 12:03
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Кино

Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат

Ревизор.ру вчера в 04:03
Общество

Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане

Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Общество

Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш

Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1», выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.
Lenta.ru 06:17
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Политика

Медведев ответил американскому министру

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:51
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Политика

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной из тюрьмы.
RT на русском 11:37
Футбол

Московский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».
Вечерняя Москва вчера в 14:58
Авто

Nissan откажется от бренда Datsun

АвтоВзгляд вчера в 05:13
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество

ФСБ сможет блокировать связь со странами из-за телефонного терроризма

Совет безопасности РФ поручил проработать инициативу, по которой ФСБ сможет блокировать связь со странами, из которых поступают ложные сообщения о минировании.
Pravda.Ru 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное