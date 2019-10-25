Экономика
REGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
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Лукашенко в Нур-Султане может заговорить о выходе из Евразийского союза
Независимая газетавчера в 13:02
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Кино
В российский прокат выходит фильм «Сторож» Юрия Быкова
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Космос
Марсианские оползни не доказывают наличие льда
Ученые не исключают присутствие льда, но уверены, что его наличие было необязательным при формировании оползней.
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Фигурное катание
Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada
Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
Гаджеты
Sony Xperia 5 стал последним флагманом старой эпохи для Sony
Как сообщают осведомленные информаторы, новый смартфон Sony Xperia 5 станет последним флагманским устройством японского гиганта электроники, которое будет использовать сети четвертого поколения.
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
Происшествия
В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае
Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Финансы
Аналитик Moody’s назвал условия повышения рейтинга России
Международное рейтинговое агентство Moody’s может улучшить рейтинг России, если страна сумеет провести успешные экономические реформы, а также избежать усугубления внешнеполитической напряженности.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
Здоровье
Врачи назвали причины появления камней в почках
Российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни.
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Кино
Киану Ривз обсудил свое потенциальное участие в новом фильме «Форсаж»
Единоборства
Нейт Диас провалил допинг-тест и не выйдет на бой с Масвидалом
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Происшествия
Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане
Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
Хоккей
Сможет ли «Металлург» вытеснить «Автомобилист» из зоны плей-офф на Востоке?
В случае поражения и в матче с «Металлургом» екатеринбургский клуб покинет зону плей-офф, уступив там место «Магнитке».