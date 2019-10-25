Экономика
REGNUMМинэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.
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Минэнерго Казахстана: параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы
Московский Комсомолецвчера в 00:11
Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти
Коммерсантъвчера в 01:21
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
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В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс
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Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Мой Брянск 24 октября в 06:31
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Афиша Daily 23 октября в 16:29
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Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге. Певица заболела и не приедет в столицу УрФО.
Время Пресс вчера в 02:17
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Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
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RT на русском вчера в 16:31
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Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:20
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС вчера в 06:51
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
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Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости вчера в 12:50
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru вчера в 13:12
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Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
RT на русском вчера в 23:33
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания вчера в 14:08
Футбол
Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде обыграл турецкий «Трабзонспор» 2:0. Голами в составе российской команды отметились нападающий Маркус Берги и полузащитник Тони де Вильена.
РБК вчера в 06:18
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
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Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Армия и оружие
США планируют охранять нефтяные месторождения в Сирии
МонаВиста вчера в 13:09
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Происшествия
Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 08:44
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv вчера в 07:35
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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Экономика
Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Московский Комсомолец 24 октября в 08:01
Политика
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Политика
Кучма сравнил «формулу Штайнмайера» с капканом для Украины
Глава делегации Украины на минских переговорах Леонид Кучма описал "формулу Штайнмайера" как намерение "сдать страну с потрохами", передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 15:59
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:38
Гаджеты
Первые тесты 18-ядерного процессора Core i9-10980XE
Процессор Core i9-10980XE технически мало отличается от Core i9-9980XE, но стоит вдвое меньше, чем на старте просили за последнюю модель.
iXBT.com вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения
На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 24 октября в 18:27