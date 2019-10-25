Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев.

Футбол «Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.

Финансы Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.

Здоровье Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.

Экономика Дефицит бюджета США в 2019 финансовом году увеличился на 26% Дефицит федерального бюджета за 2019 финансовый год (завершился в США в конце сентября) увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 26%, достигнув почти $1 трлн.

Футбол Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам» В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.

Транспорт Минтранс предложил обменивать бутылки на проезд в метро Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками.

Фигурное катание Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.

Политика В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Шоу-бизнес Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей гражданской жены, которая на 18 лет его младше.

Футбол Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.

Политика В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала Японские СМИ сообщают, что в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Общество Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.

Космос Теплозащитный щит «Джеймса Уэбба» успешно прошел испытания Специалисты NASA провели успешные испытания теплозащитного щита космического телескопа «Джеймс Уэбб», все пять слоев которого развернулись в правильном положении.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.