Энергетика
Ньюс-ННМинэнерго РФ договорилось с нефтяниками о сохранении квот на добычу
Информацию подтвердил глава совета директоров Иркутской нефтяной компании, бывший глава Минприроды РФ Сергей Донской, пишет RNS.
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Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о наличии у Киева пяти сценариев реинтеграции Донбасса.
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Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие
Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России
Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
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С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года
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Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.