Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННМинэнерго РФ договорилось с нефтяниками о сохранении квот на добычу

Информацию подтвердил глава совета директоров Иркутской нефтяной компании, бывший глава Минприроды РФ Сергей Донской, пишет RNS.
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Совещание в Минэнерго. Нефтяники предложили отложить вопрос о продлении ОПЕК+ до марта

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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 14:01, Ашберн
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Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
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Корея и Япония сообщили о пуске ракеты со стороны КНДР

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Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
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Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним

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