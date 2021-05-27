В России не предвидится дефицита бензина в летний период и роста цен на АЗС выше инфляции, сообщили 27 мая в пресс-службе Минэнерго РФ.

С чего всё началось В Минэнерго назвали невозможным дефицит бензина в России Министерство энергетики России считает текущий рост цены бензина и дизеля в опте на бирже некритичным и исключило возможность появления дефицита на рынке России. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго. ТАСС 23:19