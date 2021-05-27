Минэнерго РФ исключило рост цен на бензин выше инфляции
В России не предвидится дефицита бензина в летний период и роста цен на АЗС выше инфляции, сообщили 27 мая в пресс-службе Минэнерго РФ.В источнике
С чего всё началось
В Минэнерго назвали невозможным дефицит бензина в России
Министерство энергетики России считает текущий рост цены бензина и дизеля в опте на бирже некритичным и исключило возможность появления дефицита на рынке России. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.
ТАСС23:19
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OilCapital.ruвчера в 04:00