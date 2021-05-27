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Экономика

Минэнерго РФ исключило рост цен на бензин выше инфляции

В России не предвидится дефицита бензина в летний период и роста цен на АЗС выше инфляции, сообщили 27 мая в пресс-службе Минэнерго РФ.В источнике
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С чего всё началось

В Минэнерго назвали невозможным дефицит бензина в России

Министерство энергетики России считает текущий рост цены бензина и дизеля в опте на бирже некритичным и исключило возможность появления дефицита на рынке России. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.
ТАСС23:19

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В Минэнерго исключили вероятность дефицита топлива в России летом

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В Минэнерго исключили дефицит бензина в летний период

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Вести Воронежвчера в 08:40

В Минэнерго назвали невозможным дефицит бензина в России

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Минэнерго России исключает дефицит бензина летом

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