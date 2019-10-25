Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМинэнерго РФ оценило ситуацию на рынке нефти

В Минэнерго РФ оценивают текущую ситуацию на нефтяном рынке как стабильную. Торговые споры между США и КНР между тем остаются основным фактором влияния наряду с замедлением роста мирового ВВП, отмечают в министерстве. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.
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Минэнерго России оценило ситуацию на рынке нефти

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