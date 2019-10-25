Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМинэнерго РФ оценило ситуацию на рынке нефти

В Минэнерго РФ оценивают текущую ситуацию на нефтяном рынке как стабильную. Торговые споры между США и КНР между тем остаются основным фактором влияния наряду с замедлением роста мирового ВВП, отмечают в министерстве. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.
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Минэнерго России оценило ситуацию на рынке нефти

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Минэнерго поспорило с Сечиным о надежности поставок из Саудовской Аравии

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Рынок нефти стабилен, Саудовская Аравия показала себя надёжным поставщиком - Минэнерго РФ

ПРАЙМ14:45

Минэнерго оценило ситуацию на нефтяном рынке

News.ru16:25
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Газета.Ru 13:12
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
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РИА Новости 12:50
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Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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Сарри рассказал, почему Роналду не сыграет с «Лечче»

Евро-футбол.ру 16:35
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«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу

Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
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Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
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По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
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Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
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Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

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В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix

Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10–20 км/ч).
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Найден способ обнаружения червоточин

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Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

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Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
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Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов

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Российской медицине не хватает доверия и денег

По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
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