Саудовская госкорпорация Saudi Aramco смогла оперативно восстановить нефтяные мощности после атаки на свои НПЗ, что подтверждает надежность компании как крупнейшего игрока нефтяного рынка. Об этом 25 октября заявили в ведомстве.

Минэнерго РФ отметило надежность Эр-Рияда после атаки на НПЗ

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