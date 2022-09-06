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Минэнерго РФ ожидает роста на 20% экспорта электроэнергии в Китай к концу года

Минэнерго РФ ожидает роста экспорта электроэнергии в Китай на 20% к концу текущего года по сравнению с 2021-м, заявил ТАСС глава министерства Николай Шульгинов.
ТАСС
"Рост [будет] к концу года процентов на 20 к прошлому году", - сказал он.
ТАСС
В конце августа "Коммерсантъ" сообщил, что Китай увеличил поставки электроэнергии из России за январь - июль текущего года на 70%, до 2,65 млрд кВт/ч, на фоне аномальной жары и энергодефицита.
ТАСС
Соответствующие ожидания высказал 6 сентября министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Известия

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Глава Минэнерго Шульгинов: Россия к концу года увеличит экспорт электроэнергии в КНР на 20%
Газета.Ru20:10
Минэнерго РФ ожидает роста на 20% экспорта электроэнергии в Китай к концу года
ТАСС20:02
Глава Минэнерго РФ предрек рост экспорта электроэнергии в КНР на 20%
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