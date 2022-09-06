Запасы оружия в странах Европейского союза "истощены" после оказания военной помощи Украине, об этом, как сообщает Associated Press, заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
США осуждают теракт у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли двое сотрудников дипломатической миссии, говорится в заявлении спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста в Twitter.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.