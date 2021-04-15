В документе говорится, что Россия может зарабатывать на экспорте водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год при объёме поставок от 7,9 млн до 33,4 млн т. Минэнерго согласовало проект с компаниями и профильными ведомствами и теперь запустило процедуру согласования с правительством.

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С чего всё началось Россия запланировала зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год Россия к 2050 году намерена зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т. Об этом говорится в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. РБК 02:01