Минэнерго РФ планирует экспортировать водород на $100 млрд в год
В документе говорится, что Россия может зарабатывать на экспорте водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год при объёме поставок от 7,9 млн до 33,4 млн т. Минэнерго согласовало проект с компаниями и профильными ведомствами и теперь запустило процедуру согласования с правительством.В источнике
С чего всё началось
Россия запланировала зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год
Россия к 2050 году намерена зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т. Об этом говорится в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года.
РБК02:01