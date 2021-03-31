Минэнерго РФ планирует субсидировать перевозки топлива в ДФО для поддержки оптового рынка
Минэнерго России планирует субсидировать перевозки топлива на Дальний Восток в размере 4000 рублей за тонну, это поспособствует снижению цен на оптовом рынке и поддержит экономику сектора АЗС, сообщили журналистам в министерстве.В источнике
С чего всё началось
Минэнерго сообщило о планах правительства выровнять цены на бензин в оптовом звене
Правительство готовит ряд дополнительных мер, чтобы сгладить влияние мировых цен и других факторов на внутренние цены топлива, сообщили ТАСС в Минэнерго. Среди них - корректировка демпфера и субсидирование поставок топлива в регионы Дальнего Востока.
ТАССвчера в 00:42