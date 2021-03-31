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Finam.Ru

Минэнерго РФ планирует субсидировать перевозки топлива в ДФО для поддержки оптового рынка

Минэнерго России планирует субсидировать перевозки топлива на Дальний Восток в размере 4000 рублей за тонну, это поспособствует снижению цен на оптовом рынке и поддержит экономику сектора АЗС, сообщили журналистам в министерстве.В источнике
OilCapital.ru
Известия
Life.ru
Радио Маяк
Российская газета
Парламентская газета
Infox.ru
Pravda.Ru
С чего всё началось

Минэнерго сообщило о планах правительства выровнять цены на бензин в оптовом звене

Правительство готовит ряд дополнительных мер, чтобы сгладить влияние мировых цен и других факторов на внутренние цены топлива, сообщили ТАСС в Минэнерго. Среди них - корректировка демпфера и субсидирование поставок топлива в регионы Дальнего Востока.
ТАССвчера в 00:42

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Заправские нефтяники

Российская газетавчера в 12:24

Минэнерго сообщило о планах правительства выровнять цены на бензин в оптовом звене

ТАССвчера в 00:42

Правительство планирует выровнять цены на бензин в оптовом звене

Парламентская газетавчера в 03:01

Минэнерго РФ планирует субсидировать перевозки топлива в ДФО для поддержки оптового рынка

Finam.Ruвчера в 02:29

Минэнерго заявило о планах выровнять цены на бензин

Life.ruвчера в 02:29

Власти придумали, как сгладить проблему роста цен на горючее

Pravda.Ruвчера в 01:26

Минэнерго раскрыло планы правительства по выравниванию цен на бензин

Известиявчера в 03:52
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