Минэнерго России планирует субсидировать перевозки топлива на Дальний Восток в размере 4000 рублей за тонну, это поспособствует снижению цен на оптовом рынке и поддержит экономику сектора АЗС, сообщили журналистам в министерстве.

С чего всё началось Минэнерго сообщило о планах правительства выровнять цены на бензин в оптовом звене Правительство готовит ряд дополнительных мер, чтобы сгладить влияние мировых цен и других факторов на внутренние цены топлива, сообщили ТАСС в Минэнерго. Среди них - корректировка демпфера и субсидирование поставок топлива в регионы Дальнего Востока. ТАСС вчера в 00:42