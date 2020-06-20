с чего всё началось

Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. "Мое министерство ожидает в среднем за год $35 за баррель российской нефти марки Urals", - сказал Новак.

Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 956

Единоборства Дана Уайт раскритиковал Блейдса после победы над Волковым Российский тяжеловес Александр Волков потерпел второе поражение в UFC в карьере, уступив американцу Кертису Блейдсу на турнире в Лас-Вегасе.

Общество Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 551

Здоровье 8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом В компании диетолога разбираем популярные и совершенно внезапные продукты, которые помогут сбросить лишнее.

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 3

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter. 9

Происшествия В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали. 180

Происшествия Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию Драка произошла на одной из улиц в Норильске, участники конфликта доставлены в отдел полиции, сообщает в воскресенье, 21 июня, ГУ МВД по Красноярскому краю. 7

Общество Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений. 103

Политика Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения. 29