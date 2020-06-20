Энергетика
Газета.RuМинэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. "Мое министерство ожидает в среднем за год $35 за баррель российской нефти марки Urals", - сказал Новак.
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Стоимость российской нефти марки Urals в среднем в 2020 году составит около 35 долларов за баррель, сказал в интервью германскому изданию Handelsblatt глава Минэнерго Александр Новак.Российская газетавчера в 06:10
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Новак заявил, что нефть Urals в 2020 году будет в среднем стоить $35 за баррель
Интерфаксвчера в 06:54
Новак: В среднем цена Urals в этом году составит 35 долларов за баррель
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