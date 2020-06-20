Энергетика

Капитал страныКапитал страныНовак: цена нефти Urals составит $35 в 2020 году

Согласно прогнозу специалистов Минэнерго, которые озвучил глава ведомства Александр Новак, цена нефти марки Urals составит порядка $35 за баррель в текущем году.
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Стоимость российской нефти марки Urals в среднем в 2020 году составит около 35 долларов за баррель, сказал в интервью
 германскому изданию Handelsblatt глава Минэнерго Александр Новак.
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