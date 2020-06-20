Энергетика
Газета.RuМинэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. "Мое министерство ожидает в среднем за год $35 за баррель российской нефти марки Urals", - сказал Новак.
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Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
Транспорт
Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены
Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
Политика
В Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле
Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ продлить жизнь без медицины
Главный кардиохирург Министерства здравоохранения РФ Лео Бокерия рассказал, как человек может продлить свой путь жизни на Земле, при этом не прибегая к медицине и другим вмешательствам.
Территория новостей 09:18
Армия и оружие
Украинских журналистов обвинили в постановочных репортажах в Донбассе
Военное дело 09:43
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Путешествия
Власти Таиланда решили не пускать в страну небогатых туристов
Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн сообщил, что в стране принимают особый протокол для туристической отрасли страны, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:05
Политика
Лукашенко: Россия и Белоруссия решат проблемы в отношениях
РЕН ТВ вчера в 09:30
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Политика
Песков: западная реакция на статью Путина говорит, что ее прочли и могут задуматься
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критическая реакция в ряде стран Запада на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой, но нет худа без добра, так как каждое прочтение этой публикации позволяет задаться вопросами.
ТАСС 10:10
Политика
Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах
Опыт московских медиков поможет додавить коронавирусную инфекцию в регионах, заявил президент России Владимир Путин 20 июня на встрече с медицинскими работниками.
ИА Красная Весна 08:17
Футбол
Юный голкипер «Ростова» Попов: «11-й класс закончил. ЕГЭ через две недели»
Голкипер «Ростова» Денис Попов, участник матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:10) сказал, что он закончил 11-й класс и скоро будет сдавать ЕГЭ.
Спорт-Экспресс 09:58
Футбол
Соболев забил дебютный гол за «Спартак»
RT на русском 10:30
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Футбол
Жириновский вступился за «Ростов» и требует наказать РФС и мэра Сочи
Москва, 20 июня 2020, 15:19 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить результаты футбольного матча «Сочи» — «Ростов».
REGNUM 08:19
Происшествия
В Севастополе задержали сексуального маньяка
Сотрудники полиции и Следственного комитета в Севастополе задержали 45-летнего жителя Ленинского района по подозрению в серии преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин.
Российская газета 10:10
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Политика
В Москве назвали поведение Вашингтона непредсказуемым
Многие страны в мире, включая Россию, обеспокоены непредсказуемым поведением США, Москва рассчитывает на обсуждение стратегической стабильности с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 10:17