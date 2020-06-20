Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год

Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. "Мое министерство ожидает в среднем за год $35 за баррель российской нефти марки Urals", - сказал Новак.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Минэнерго ожидает цену нефти Urals в 35 долларов в 2020 году

РЕН ТВ05:55

Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год

Газета.Ru06:17

Новак: В среднем цена Urals в этом году составит 35 долларов за баррель

Российская газета06:10

Новак заявил, что нефть Urals в 2020 году будет в среднем стоить $35 за баррель

Интерфакс06:54

Новак назвал сроки восстановления докризисного спроса на нефть

Известия05:46

Новак назвал срок возврата нефтяных цен к докризисному уровню

Московский Комсомолец05:43

Минэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35

ТАСС05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
396
Транспорт

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
128
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,3K
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены

Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
9
Политика

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
117
Политика

Пашинян не приедет на парад Победы в Москве

Rambler News Service вчера в 10:19
412
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле

Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
64
Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

BFM.ru 03:25
544
Общество

Лео Бокерия назвал лучший способ продлить жизнь без медицины

Главный кардиохирург Министерства здравоохранения РФ Лео Бокерия рассказал, как человек может продлить свой путь жизни на Земле, при этом не прибегая к медицине и другим вмешательствам.
Территория новостей 09:18
43
Армия и оружие

Украинских журналистов обвинили в постановочных репортажах в Донбассе

Военное дело 09:43
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
16
Происшествия

«Депутат Наливкин» освободился из-под ареста и снял новое видео

РЕН ТВ 09:27
201
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
429
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
1,3K
Путешествия

Власти Таиланда решили не пускать в страну небогатых туристов

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн сообщил, что в стране принимают особый протокол для туристической отрасли страны, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:05
6
Политика

Лукашенко: Россия и Белоруссия решат проблемы в отношениях

РЕН ТВ вчера в 09:30
325
Кино

The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4

Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
2
Политика

Песков: западная реакция на статью Путина говорит, что ее прочли и могут задуматься

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критическая реакция в ряде стран Запада на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой, но нет худа без добра, так как каждое прочтение этой публикации позволяет задаться вопросами.
ТАСС 10:10
Политика

Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах

Опыт московских медиков поможет додавить коронавирусную инфекцию в регионах, заявил президент России Владимир Путин 20 июня на встрече с медицинскими работниками.
ИА Красная Весна 08:17
25
Футбол

Юный голкипер «Ростова» Попов: «11-й класс закончил. ЕГЭ через две недели»

Голкипер «Ростова» Денис Попов, участник матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:10) сказал, что он закончил 11-й класс и скоро будет сдавать ЕГЭ.
Спорт-Экспресс 09:58
Футбол

Соболев забил дебютный гол за «Спартак»

RT на русском 10:30
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
799
Происшествия

В Твери арестовали «вора в законе»

59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
5
Футбол

Жириновский вступился за «Ростов» и требует наказать РФС и мэра Сочи

Москва, 20 июня 2020, 15:19 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить результаты футбольного матча «Сочи» — «Ростов».
REGNUM 08:19
4
Происшествия

В Севастополе задержали сексуального маньяка

Сотрудники полиции и Следственного комитета в Севастополе задержали 45-летнего жителя Ленинского района по подозрению в серии преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин.
Российская газета 10:10
Происшествия

В Астрахани тело пропавшего ребёнка было найдено замурованным в бетон

REGNUM 06:38
207
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
6,5K
Политика

В Москве назвали поведение Вашингтона непредсказуемым

Многие страны в мире, включая Россию, обеспокоены непредсказуемым поведением США, Москва рассчитывает на обсуждение стратегической стабильности с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 10:17
Происшествия

В Дераа при взрыве автобуса погибли двое сирийских военных

РИА Новости 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное