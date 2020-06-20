Энергетика
ТАССМинэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35
Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель. Об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.
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Политика
Путин пообещал отметить медиков госнаградами за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что медицинские работники и учёные, отличившиеся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут отмечены государственными наградами в ближайшее время.
RT на русском 07:25
Политика
Новак оценил уровень завершённости «Северного потока — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью Handelsblatt оценил уровень завершённости «Северного потока — 2».
RT на русском 06:27
Происшествия
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
В пятницу, 19 июня, правоохранители нашли тело ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату.
РИА Новости 06:18
Общество
Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Адвокат семьи погибшего в ДТП ответил на претензии защиты Ефремова
Родственники Сергея Захарова не хотят "заработать" на его гибели в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил РБК адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.
РИА Новости 06:48
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
Политика
Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МонаВиста вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Газета.Ru 06:40
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Шоу-бизнес
Канделаки унизила Собчак после обвинений в использовании фотошопа
Обмен колкостями между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки вышел на новый уровень.
Московский Комсомолец вчера в 13:30
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Затмение начнется в 07:48 мск в центральной Африке. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд.
ТАСС 02:03
Общество
Магазины любой площади возобновят работу в Подмосковье с 25 июня
Помимо прочего, с 25 июня возобновится в полном объеме личный прием в многофункциональных центрах (МФЦ), однако жителям региона нужно будет предварительно записаться.
Вечерняя Москва вчера в 13:35
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
Знакомый семьи погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о повороте в деле
Знакомый семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что в резонансном деле может смениться потерпевший.
Газета.Ru вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин примерила беременный живот
От переизбытка чувств девушка попыталась примерить беременны живот на себя.
Paparazzi.ru 03:28
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM вчера в 06:35
Наука
Высокий уровень кортизола увеличивает риск смерти от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com вчера в 07:58
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о Великой Отечественной войне
Городовой вчера в 03:02
Армия и оружие
Индия перебросила авиацию на восток Ладакха
Индия перебросила ударные вертолёты и истребители на восток Ладакха. Об этом сообщает The Times of India.
RT на русском 04:14
Общество
В Тульской области за сутки выявили 85 носителей коронавируса
Тула, 20 июня 2020, 11:10 — REGNUM 85 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:10
Политика
Лукашенко: решение не вводить карантин спасло Белоруссию от коллапса
Президент Белоруссии заявил, что решение не останавливать экономику и производство во время эпидемии коронавируса было правильным, это позволили спасти страну от экономического коллапса и не загнать Балоруссию в долговую яму.
ИА Красная Весна 06:28
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
Общество
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от осложнений коронавируса
Напомним: Президент РФ Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы региона в связи с утратой доверия в январе 2020 года.
Республика Татарстан вчера в 01:28
Кино
Кадры первого мультфильма в 3D от Миядзаки появились в Сети
В Сети опубликовали первые кадры мультфильма «Ая и ведьма» от студии Ghibli Миядзаки, об этом пишет 360ТВ.
Невские Новости 02:47