Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель. Об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.

Минэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35

Политика Путин пообещал отметить медиков госнаградами за борьбу с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что медицинские работники и учёные, отличившиеся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут отмечены государственными наградами в ближайшее время.

Общество Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ. 23

Происшествия Адвокат семьи погибшего в ДТП ответил на претензии защиты Ефремова Родственники Сергея Захарова не хотят "заработать" на его гибели в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил РБК адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский. 561

Общество Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня Затмение начнется в 07:48 мск в центральной Африке. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд. 16

Общество Магазины любой площади возобновят работу в Подмосковье с 25 июня Помимо прочего, с 25 июня возобновится в полном объеме личный прием в многофункциональных центрах (МФЦ), однако жителям региона нужно будет предварительно записаться. 42

Шоу-бизнес Дарина Эрвин примерила беременный живот От переизбытка чувств девушка попыталась примерить беременны живот на себя.

Общество В Тульской области за сутки выявили 85 носителей коронавируса Тула, 20 июня 2020, 11:10 — REGNUM 85 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе. 669

Политика Лукашенко: решение не вводить карантин спасло Белоруссию от коллапса Президент Белоруссии заявил, что решение не останавливать экономику и производство во время эпидемии коронавируса было правильным, это позволили спасти страну от экономического коллапса и не загнать Балоруссию в долговую яму.

Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 510

Общество Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от осложнений коронавируса Напомним: Президент РФ Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы региона в связи с утратой доверия в январе 2020 года. 896