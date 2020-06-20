с чего всё началось

Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. "Мое министерство ожидает в среднем за год $35 за баррель российской нефти марки Urals", - сказал Новак.

Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год

Армия и оружие Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины. 310

Происшествия Бургомистр в Бельгии был ранен при нападении злоумышленника Брюгге, Бельгия, 20 июня 2020, 17:05 — REGNUM Бургомистр города Брюгге Дирк Де Фау пострадал при нападении злоумышленника с ножом.

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Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,3K

Футбол Виталий Кафанов: Очень хочется, чтобы Попов после этой игры ходил по земле Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, отвечающий в нашем клубе за работу вратарей, оценил игру 17-летнего Дениса Попова против «Сочи».

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Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям. 525

Экономика Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.

Общество В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием. 34

Политика Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 12

Здоровье В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном сегодня.

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Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 242

Гаджеты Apple может переименовать iPhone и iOS Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone. 33