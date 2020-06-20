Энергетика
ТАССМинэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35
Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель. Об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.
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Общество
Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Спорт
FIFA 21 выйдет 9 октября. Представлен дебютный трейлер симулятора
Одним из главных анонсов стал дебютный трейлер футбольного симулятора FIFA 21.
Матч ТВ вчера в 00:33
Шоу-бизнес
62-летний актер Дольф Лундгрен женится на 24-летней Эмми Крокдал
Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен женится на 24-летней Эмми Крокдал, сообщают зарубежные СМИ.
Время Пресс 08:41
Происшествия
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого.
Российская газета 07:02
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 08:58
Политика
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент надеется, что вакцина от коронавируса появится совсем скоро, а лекарства от COVID-19 в России уже есть - причем лучшие в мире.
Российская газета 07:57
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK 18 июня в 16:39
Происшествия
В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:21
Армия и оружие
Пентагон опубликовал новые снимки истребителей ВКС в Ливии
Представители Пентагона разместили в соцсети «Твиттер» новые фотоснимки российских истребителей и бомбардировщиков, дислоцированных на одной из военных баз в Ливии.
Discover24 вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Общество
21 июня пройдет первое в 2020 году солнечное затмение
Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет в ближайшее воскресенье, 21 июня, лучше всего будет видно в Африке, Южной и Восточной Азии.
РБК 03:27
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
Футбол
Вратарь «Ростова» Попов: разбудили в шесть утра – сказали, что сегодня игра с «Сочи»
Голкипер ФК «Ростов» Денис Попов рассказал, при каких обстоятельствах узнал, что попал в состав команды на матч РПЛ с «Сочи».
Чемпионат 08:47
Политика
Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
РИА Новости 17 июня в 09:36
Армия и оружие
Российская армия получила первую партию новейших ПЗРК «Верба»
В одну из военных частей, расположенных в Республике Бурятия, на вооружение поступили новейшие ПЗРК «Верба», предназначенные для уничтожения воздушных целей.
Discover24 06:12
Экономика
Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года
Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 04:45
Политика
В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой
В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Lenta.ru 08:15
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 00:41
Авто
Тюнеры планируют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
На построенном автомобиле тюнеры хотят установить рекорд скорости для седанов с доступом на дороги общего пользования.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
Технологии
Дуров осудил Apple и Google за огромные налоги с продаж приложений
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил американские компании Apple и Google из-за высоких налогов на цифровые товары.
iReactor 04:56
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли поселки Донецкой Республики
Жилые поселки Донецкой Республики четыре раза за сутки обстреляли украинские войска на линии соприкосновения, 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна 03:32
Общество
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
«Учёные установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 м происходит миграция больших объёмов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—85 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение учёных.
RT на русском вчера в 09:30
Музыка
Группа BTS возглавила японский чарт альбомов Oricon по объёму продаж
Токио, 19 июня 2020, 11:04 — REGNUM Южнокорейская группа BTS возглавила японский рейтинг альбомов Oricon по объёму продаж за первое полугодие 2020 года.
REGNUM вчера в 04:04
Общество
Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме родился
Президент России Владимир Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме появился на свет.
ТАСС 08:02
Общество
Алекс Дзанарди находится в состоянии искусственной комы
В бюллетене подтверждается, что он находится в искусственной коме, его состояние остаётся стабильно тяжёлым, однако новая информация в том, что медики исключают повреждения внутренних органов.
F1news.ru 09:24