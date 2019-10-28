Энергетика
News.ruМинэнерго РФ сравнило доходы от добычи нефти в Арктике и Африке
На полях форума Россия — Африка в Сочи замглавы ведомства напомнил, что кабмин РФ ранее согласовал основные подходы по поддержке арктических проектов. В них указано, что рентабельность добычи углеводородов в Арктике возникает при цене нефти от $80 за баррель.
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Озвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной
Московский Комсомолецвчера в 23:04
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:29, Вашингтон
Политика
Две трети россиян считают США враждебной страной
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ТАСС 11:10
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
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Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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В Совфеде предложили наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание в виде заключения под стражу сроком до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете.
URA.Ru 09:19
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Газета.Ru вчера в 13:37
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ЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за год
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Коммерсантъ 25 октября в 06:31
Происшествия
Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар
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В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Хоккей
Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.
Газета.Ru 09:40
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Минэкономразвития РФ отклонило предложенный Чубайсом налог
Положения, касающиеся углеродного налога, ввести который ранее предложил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, исключены из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов.
REGNUM 03:19
Политика
Путин поручил помочь несовершеннолетним предпринимателям
Еще Владимир Путин поручил "Роскосмосу" до февраля 2020 года представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров при использовании гражданской продукции и сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты.
Российская газета 10:39
Автоспорт
Квят пришел девятым на Гран-при Мексики, но получил штраф
Российский спортсмен Даниил Квят из Toro Rosso пришел к финишной черте девятым.
Росбалт вчера в 17:59
Авто
Представлен Volkswagen Golf восьмого поколения
Газета Кемерова 26 октября в 15:13
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
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Происшествия
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Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступино к коррупционным правонарушениям.
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Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
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Россияне стали больше копить на старость, образование и автомобили
Россияне, откладывающие деньги, стали меньше копить их на дорогие вещи, а больше — на старость, образование и автомобили.
Мойка78 02:12
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СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги
Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Путин предложил оплачивать газификацию из маткапитала
Ранее депутаты предложили расширить использование маткапитала на покупку автомобиля.
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Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
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Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
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Украинские националисты опровергли вывоз их оружия из Золотого
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Политика
На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского
Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Аргументы недели 09:44