Энергетика
News.ruМинэнерго РФ сравнило доходы от добычи нефти в Арктике и Африке
На полях форума Россия — Африка в Сочи замглавы ведомства напомнил, что кабмин РФ ранее согласовал основные подходы по поддержке арктических проектов. В них указано, что рентабельность добычи углеводородов в Арктике возникает при цене нефти от $80 за баррель.
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Озвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной
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