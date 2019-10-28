Энергетика
News.ruМинэнерго РФ сравнило доходы от добычи нефти в Арктике и Африке
На полях форума Россия — Африка в Сочи замглавы ведомства напомнил, что кабмин РФ ранее согласовал основные подходы по поддержке арктических проектов. В них указано, что рентабельность добычи углеводородов в Арктике возникает при цене нефти от $80 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Озвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной
Московский Комсомолецвчера в 23:04
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Общество
Две трети москвичей назвали столицу безопасным городом
«Должен сказать, что несколько лет назад количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло более трети», — отметил градоначальник.
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Хоккей
Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско подвел итоги матча с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу над столичным "Локомотивом" в матче 14-го тура чемпионата России.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Происшествия
Полицейские Харькова месяц разъезжали на краденом авто
Позже знакомый харьковчанин сообщил мужчине, что нашел его машину. Как оказалось, уже около месяца на краденом авто ездят полицейские.
Армия и оружие
В Сербии проходят военные учения «Славянский щит»
Политика
Боевики «Азова» просят Госдеп США не вносить их в списки террористов
Основная цель акции заявлена следующим образом: «Убеждение США в том, чтобы Госдеп не вносил «Азов» в списки террористических организаций».
Автоспорт
Квят не согласился со штрафом за аварию с Нико Хюлькенбергом
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не согласился со штрафом, к которому его приговорили за ДТП с Нико Хюлькенбергом на финише в гонке Гран-при Мексики.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина согласилась выполнить решение Всемирной торговой организации в рамках спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония.