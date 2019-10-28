Энергетика

News.ruNews.ruМинэнерго РФ сравнило доходы от добычи нефти в Арктике и Африке

На полях форума Россия — Африка в Сочи замглавы ведомства напомнил, что кабмин РФ ранее согласовал основные подходы по поддержке арктических проектов. В них указано, что рентабельность добычи углеводородов в Арктике возникает при цене нефти от $80 за баррель.
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Минэнерго РФ: добыча нефти в Арктике может сравниться по доходности с проектами в Африке

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Добыча нефти в Арктике с льготами будет выгодна уже при цене $35-40 за баррель

BFM.ruвчера в 17:28

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Минэнерго РФ сравнило доходы от добычи нефти в Арктике и Африке

News.ru05:19

Названа минимальная цена нефти, при которой ее добыча в Арктике будет для России выгодной

Дни2404:57
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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