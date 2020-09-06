Минэнерго России: идеи о конце эры нефти связаны с теориями заговоров
Техасская WTI завершила торги снижением на 4,52%, ее цена упала до 39,5 доллара за бочку. Минэнерго ранее разработало план развития водородной энергетики в России. Как отметили в ведомстве, водород может стать хорошей альтернативой нефти и газу с точки зрения заботы об окружающей среде.В источнике
С чего всё началось
Удар в солнечное сплетение
До конца эры нефти еще очень далеко, но эпоха сверхприбыльной добычи уже заканчивается.
Российская газетавчера в 05:00
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