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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Минэнерго России: идеи о конце эры нефти связаны с теориями заговоров

Техасская WTI завершила торги снижением на 4,52%, ее цена упала до 39,5 доллара за бочку. Минэнерго ранее разработало план развития водородной энергетики в России. Как отметили в ведомстве, водород может стать хорошей альтернативой нефти и газу с точки зрения заботы об окружающей среде.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Удар в солнечное сплетение

До конца эры нефти еще очень далеко, но эпоха сверхприбыльной добычи уже заканчивается.
Российская газетавчера в 05:00
Подробнее о событии
РИА Новости Крым

Насколько близок конец эры нефти и газа – мнение специалиста

РИА Новости Крым00:49
Российская газета

Удар в солнечное сплетение

Российская газетавчера в 05:00
ПолитРоссия

Минэнерго России: идеи о конце эры нефти связаны с теориями заговоров

ПолитРоссиявчера в 11:08
News.ru

В Минэнерго сравнили идеи о конце эры нефти с появлением теорий заговоров

News.ruвчера в 07:48
ПРАЙМ

В Минэнерго сравнили идеи о конце эры нефти и газа с появлением теорий заговоров

ПРАЙМвчера в 07:12
Экономика сегодня

Нефть и газ станут экономическим козырем развивающихся стран

Экономика сегоднявчера в 12:22

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Грегор Гизи, депутат бундестага от Левой партии, в беседе с MDR Aktuell сказал о том, что возможными виновниками ситуации с Алексеем Навальным (на фото) могут являться противники завершения строительства проекта "Северный поток-2".
Ореанда-Новостивчера в 15:34
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости5 сентября в 13:28
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В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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