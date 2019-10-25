Энергетика
RT на русскомМинэнерго России оценило ситуацию на рынке нефти
Министерство энергетики России оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную, говорится в сообщении ведомства.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика
США ужесточат авиасообщение с Кубой
Ранее в октябре сообщалось, что министерство торговли США ужесточит правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, среди которых лизинг авиационной техники и поставки телекоммуникационного оборудования.
Известия 18:43
Политика
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Экономика
Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн
Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
РБК 18:53
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Происшествия
Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»
В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
Владивосток-Новости 07:22
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс 17:40
Футбол
Комбаров поделился мнением о Сталине
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
RT на русском 16:18
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Шоу-бизнес
Сестра Меган Маркл считает ее лицемеркой
Старшая сестра Маркл Саманта жестко раскритиковала родственницу. Она выступила на американском телевидении и уличила Меган в лицемерии.
Bimru.ru 11:20
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Популярная механика 23 октября в 08:02
Футбол
Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке
В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
Спорт-Экспресс 08:59
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru 11:23
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 22 октября в 08:02
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Общество
На Украине введена банкнота в 1000 гривен
ИА БанкИнформСервис 08:27
Политика
Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба»
Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе».
РБК 17:27
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 06:32
Музыка
Певица Анна Калашникова раскрыла секрет Ольги Бузовой
Глас Народа вчера в 05:19
Авто
Представлен УАЗ Патриот для ДПС
Тарантас Ньюс вчера в 08:52
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА Новости 11:11
Наука
Иммунотерапию рака смогли использовать для борьбы с ВИЧ-инфекцией
Иммунотерапию раковой опухоли ученые-биологи из Соединенных Штатов Америки смогли успешно использовать для борьбы с ВИЧ-инфекцией.
Ugpressa.ru вчера в 14:46
Технологии
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
РБК 09:14
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Шоу-бизнес
Тамара Семина раскритиковала брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной
Тамара Семина сравнила семью Алибасова с пауками, которые ненавидят друг друга.
Дни24 18:00