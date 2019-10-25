Энергетика

RT на русскомRT на русскомМинэнерго России оценило ситуацию на рынке нефти

Министерство энергетики России оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную, говорится в сообщении ведомства.
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Минэнерго России оценило ситуацию на рынке нефти

RT на русском15:41

Минэнерго поспорило с Сечиным о надежности поставок из Саудовской Аравии

РБК14:48

Минэнерго РФ: Саудовская Аравия и ОПЕК+ сыграли ключевую роль в стабилизации рынка нефти

ТАСС15:04

В Минэнерго заявили о надежности Саудовской Аравии как поставщика нефти

Интерфакс15:06

Минэнерго РФ отметило надежность Эр-Рияда после атаки на НПЗ

Известия15:38

Рынок нефти стабилен, Саудовская Аравия показала себя надёжным поставщиком - Минэнерго РФ

ПРАЙМ14:45

Минэнерго оценило ситуацию на нефтяном рынке

News.ru16:25
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
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США ужесточат авиасообщение с Кубой

Ранее в октябре сообщалось, что министерство торговли США ужесточит правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, среди которых лизинг авиационной техники и поставки телекоммуникационного оборудования.
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Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
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Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
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Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
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Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
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Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»

В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
Владивосток-Новости 07:22
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Горизонты онкопомощи (лекция)

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
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Комбаров поделился мнением о Сталине

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
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Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
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Сестра Меган Маркл считает ее лицемеркой

Старшая сестра Маркл Саманта жестко раскритиковала родственницу. Она выступила на американском телевидении и уличила Меган в лицемерии.
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Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
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Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников

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Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
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В Забайкалье военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев

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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

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Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
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В Москве Каховская линия метро закрылась на реконструкцию

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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
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Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
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На Украине введена банкнота в 1000 гривен

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Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба»

Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе».
РБК 17:27
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Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
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Певица Анна Калашникова раскрыла секрет Ольги Бузовой

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Представлен УАЗ Патриот для ДПС

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В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

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Иммунотерапию рака смогли использовать для борьбы с ВИЧ-инфекцией

Иммунотерапию раковой опухоли ученые-биологи из Соединенных Штатов Америки смогли успешно использовать для борьбы с ВИЧ-инфекцией.
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Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями

Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
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Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
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Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам

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Тамара Семина раскритиковала брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной

Тамара Семина сравнила семью Алибасова с пауками, которые ненавидят друг друга.
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