В текст были внесены изменения. В первой версии был неточный заголовок о том, что Минэнерго оценило срок выживаемости экономики в целом, а не только нефтегазовой отрасли при нефти по $25. Пережить сложный период индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин.

с чего всё началось

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин предполагает, что цена на нефть вырастет к концу 2020 года. Об этом он сказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. В ведомстве считают, что цена на нефть будет меняться в зависимости от происходящих событий с коронавирусом.

Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

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