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Минэнерго России разрабатывает с Китаем соглашение о поставках 100 млн тонн угля

Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в республику в объеме 100 млн тонн.
ТАСС
Директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Сергей Мочальников отметил, что сотрудничество с КНР динамично развивается.
Экономика сегодня
"До 2030 года у нас хорошие перспективы, и Россия должна свою долю на этом растущем рынке занять", - добавил он.
ТАСС
За последние пять-шесть лет, рынок АТР стал приоритетным экспортным направлением для России на фоне роста спроса на уголь в этом регионе.
Piter.tv

Подробнее о событии

Минэнерго готовит крупное соглашение с КНР о поставках угля
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Россия планирует существенно увеличить поставки угля в Китай
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В Минэнерго сообщили, что Россия планирует нарастить поставки угля в Китай до 100 миллионов тонн
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Россия договаривается с Китаем об экспорте 100 млн тонн угля
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Мочальников заявил, что РФ разрабатывает с КНР соглашение о поставках угля
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Минэнерго России разрабатывает с Китаем соглашение о поставках 100 млн тонн угля
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