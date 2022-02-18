ТАССМинэнерго России разрабатывает с Китаем соглашение о поставках 100 млн тонн угляРоссия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в республику в объеме 100 млн тонн.ТАССДиректор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Сергей Мочальников отметил, что сотрудничество с КНР динамично развивается.Экономика сегодня"До 2030 года у нас хорошие перспективы, и Россия должна свою долю на этом растущем рынке занять", - добавил он.ТАССЗа последние пять-шесть лет, рынок АТР стал приоритетным экспортным направлением для России на фоне роста спроса на уголь в этом регионе.Piter.tvЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMOilCapital.ruNeftegaz.ruИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событииМинэнерго готовит крупное соглашение с КНР о поставках угляФАН08:02Россия планирует существенно увеличить поставки угля в КитайЭкономика сегодня07:30В Минэнерго сообщили, что Россия планирует нарастить поставки угля в Китай до 100 миллионов тоннПРАЙМ03:57Россия договаривается с Китаем об экспорте 100 млн тонн угляREGNUM05:55Мочальников заявил, что РФ разрабатывает с КНР соглашение о поставках угляBanki Loans05:30Минэнерго России разрабатывает с Китаем соглашение о поставках 100 млн тонн угляТАСС04:16Россия планирует поставлять 100 млн тонн угля в КитайNeftegaz.ru06:58Показать ещёОценить37Поделиться