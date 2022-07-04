4 июля начальник департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев заявил, что Россия намерена нарастить свою долю на мировом рынке угля с 18% до 25% к 2050 году, а также сохранить место в тройке стран с самым высоким объемом экспорта.