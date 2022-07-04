Бизнес журналМинэнерго: Россия намерена сохранять долю на рынке угля в 25% до 2050 года4 июля начальник департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев заявил, что Россия намерена нарастить свою долю на мировом рынке угля с 18% до 25% к 2050 году, а также сохранить место в тройке стран с самым высоким объемом экспорта.Бизнес журналВ начале апреля ЕС в рамках очередного пакета санкций ввел запрет на ввоз угля из России с августа 2022 года.ИнтерфаксСнижение экспорта может составить 30%, до 156 млн тонн.ИнтерфаксРоссийские власти говорили о возможности перенаправить экспорт через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняРБК ИнвестицииФАНГазета.RuYakutsk.ruРидусИзвестияOilCapital.ruНовые ИзвестияПодробнее о событииВ Минэнерго заявили, что РФ намерена сохранять долю на рынке угля в 25% до 2050 годаТАСС08:22Минэнерго России поставило цель к 2050 году занимать 25 процентов мирового рынка угляLenta.ru07:05Минэнерго заявило о намерении России занять четверть мирового рынка угляРидус06:01Россия рассчитывает остаться в первой тройке экспортеров угляФинмаркет05:51Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 годуИнтерфакс05:43Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля к 2050 годуРИА Новости05:42Россия намерена остаться в тройке лидеров по экспорту угляКоммерсантъ05:39Показать ещёОценить33Поделиться