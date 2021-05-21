Минэнерго: Россия удовлетворит рост спроса на бензин в период отпусков
Текущий уровень производства бензина полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, который должен увеличиться летом в период отпусков, сообщил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, нефтекомпаниям рекомендовано увеличить поставки бензина на биржу в мае и начале июня.В источнике
С чего всё началось
«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон
На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня.
РИА Новостивчера в 13:33
Официальный комментарийМинэнерго РФ
Благодаря работе демпфера наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо не приведет к опережающему росту розничных цен на АЗС и сохранит его в пределах инфляцииТАССвчера в 16:48